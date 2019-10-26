男女拔萃飛魚締連霸 卓銘浩成大贏家 偕何南慧瞄準奧運

文、圖：黃頴恩、方嘉豪

昨早首項200米自由泳決賽，已有男拔萃的卓銘浩刷新男甲紀錄奪冠，更做出較奧運B標快的1分50.11秒，雖然昨仗不計算奧運達標，但他盼成強心針：「下周會出戰香港長池分齡錦標賽，希望能繼400自後，200自能再達奧運B標。」他其後再於100自決賽游出50.66秒的紀錄。

伍棹然寄語師弟拋開紀錄包袱

隊長伍棹然則以57.38秒改寫男甲100米背泳紀錄，並與卓銘浩領軍出戰壓軸的4x50自接力，合力在畢業前以1分33.95秒破4×50米自由泳接力甲組紀錄。男拔萃在乙組贏得驚險，分數雙計的接力決賽前僅以3分領先聖若瑟，最終僅勝9分；男拔萃連續兩年以大滿貫姿態奪得總冠軍，伍棹然寄語師弟：「今年乙組贏得驚險，相信未來3年甲組競爭激烈；世上沒有長勝將軍，無論紀錄何時斷纜，最重要是他們做到最好，問心無愧。」

男子組總季軍喇沙書院的劉平治在男甲200米混合泳決賽游出2分5.98秒，打破莫啟迪上屆畢業前寫下的紀錄。英華書院雖獲梗頸四，但乙組主力何肇倫於100自游出51.76秒的紀錄，連同50蝶及4×50自接力連奪3金。

何肇倫黃詩婷再創新猷

女拔萃中六生何南慧昨再次刷新100自及200自紀錄，這名港隊新星直言未來半年專注衝擊奧運B標，藉以爭取機會出戰奧運接力賽。小將黃詩婷亦在乙組大放異彩，昨先在50自以26.03秒改寫初賽紀錄，再伙隊友於4×50自接力將紀錄大幅推前近4秒，100自雖未繼初賽後再破紀錄，仍連奪3金。女拔萃最終在總成績以136分優勢大熱衛冕，達成女子組32連霸，隊長關瑋寧、黃楚瑩、林凱喬及梁煦曈稱喜見隊員互相扶持，是佳績以外的驚喜。

（學界消息）