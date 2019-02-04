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2019年10月26日星期六
曼城衛冕夢碎言之過早 哥帥戰術風格具延續性 攻力勝去季
車路士強勢征般尼 林柏特勉普列錫放眼未來
曼聯阿仙奴歐霸齊捷居首
國米迎帕爾馬續缺山神 17歲新星艾斯普薛圖勢續約
拜仁遇柏林聯缺兩衛存暗湧 蜂兵打吡戰史浩克不容再失
足壇快遞：馬體會鬥畢爾包後防不整
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男女拔萃飛魚締連霸 卓銘浩成大贏家 偕何南慧瞄準奧運
近200學生場外築人鏈表達政治訴求
香港國際學校爆冷摘季 楊珍美師妹膺新蛙后
張德正吳詠瑢法國賽混雙8強止步
字母哥大三元創隊史 公鹿挫火箭旗開得勝
咸美頓墨西哥站力爭提早衛冕 傳平治加薪挽留
體壇快訊：何子樂世界賽反勝過關
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【明報專訊】（請看附圖）
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