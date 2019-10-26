曼城衛冕夢碎言之過早 哥帥戰術風格具延續性 攻力勝去季

曼城vs.阿士東維拉 now611/621台 晚上19：30直播

此處所言的固執，早已超出了哥迪奧拿貫徹控球踢法的範疇。事實是翻查曼城獲中東富豪入主以降的戰績，藍月絕對是英超過去十年間最穩定的爭標分子，沒有之一。原因呢，也反覆地直接間接提過。撇除無限金錢這個固然非常重要的因素，大抵更重要的是組軍方針明確，使錢便較大機會用得其所，恰恰對照着熱刺、阿仙奴、車路士與曼聯的管理層，曾經或仍然傾向一男子人治，甚或盲頭烏蠅朝令夕改。

球隊為本導向值得尊重

必須重申，蘿蔔青菜各有所愛，某些班霸如熱刺重視搵真銀，曼城在商業層面也許不算超級積極，惟願意球場事球場了，採取從下而上、從基層而至高層的球隊為本導向，起碼值得尊重。由當初睇中文仙尼的意式防守（當時意軍乃世界盃盟主），給予超乎想像的耐性，到哥迪奧拿執教巴塞隆拿改變潮流而見獵心喜，骨子裏虛位以待，但先安排同屬西班牙系及較愛進攻的柏歷堅尼過渡，由戰術風格至人腳組成，均體現延續性與清晰思路。

然後，當然輪到不得不提的哥帥之固執。前一場聯賽不敵狼隊，控球不成輸反擊的例牌抨擊又乘機蜂擁而出；哥帥的回應卻是慣常的變本加厲逼人收聲，上一輪出征水晶宮，索性雙中堅同樣由防中串演，果然控球運作全面暢通，堪稱踢出本季至今最攻守平衡的代表作，完全看不出以往屢遭對方伏擊。實際上，藍月今屆聯賽失球確有上升，惟入球更見大增，足以彌補，而兩者都跟xG值一致，積分榜也該是藍月稍勝紅軍居首。換言之，目前的真實排名和積分差距，屬於有得賴的範圍，也是有可能逆轉的範圍。

其實以藍月防線傷患頻仍，例如左閘辛真高剛在巴塞市接受膝部手術，預計休養六周，季初失波多本身就有得賴——普遍理論上是這樣。不過援引上述防中移後為例，就知道哥帥的視角有異於常人。柏高記得一兩年前左右，某場波曼城贏了，史達寧的演出備受各界讚賞，可是哥帥賽後特別點出史達寧有一次扭失波，問題卻不在扭失，而是隊友未埋位準備反搶便鹵莽決定扭波。

關鍵在球員足球智慧意識位置感

由此推論，藍月進攻比其他球隊更敢於冒險、更有效製造機會，全因不必擔心扭失傳失，背後總有人執漏。再進一步，後衛可以不具備傳統守將條件，關鍵在於足球智慧、意識和位置感；中場也類似，像菲爾科頓若放在阿仙奴，必被冠以不夠硬淨之類老掉牙形容詞。此子周中歐聯無疑有欠冷靜兩黃一紅，還好即獲健力士紀錄冲喜，確認前季以17歲350日之齡，成為最年輕英超冠軍隊員。只是今天迎戰阿士東維拉，他應該又要讓位予兩個施華了。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。