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2019年10月25日星期五
利物浦車路士作客齊勝 張伯倫歐聯復出即起孖 破年半入球荒
巴塞險勝 美斯破天荒連續15季歐聯建功
李城作客修咸頓爭上次席 羅渣士暗示非爭標分子
D1泳賽今演決賽 男女拔萃爭連霸
八村壘地標取雙雙寫歷史
雷諾日本站違規 兩將被DQ
體壇快訊：伍家朗法國賽16強挫世界二哥
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【明報專訊】（請看附圖）
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