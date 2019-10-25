體壇快訊：伍家朗法國賽16強挫世界二哥

歐詠芝女壁世界賽晉32強

女子壁球世界賽昨於埃及開戰，位列10號種子的港隊一姐歐詠芝僅花36分鐘，便以局數11：9、4：11、11：3、11：7，掃走美國隊球手，殺入32強。另一港將湯芷穎則以直落3局，不敵新西蘭隊球手，首圈64強止步。

港足五人亞洲盃外圍賽出局

香港五人足球隊昨於內蒙古續戰亞洲盃東亞區外圍賽，球隊賽前兩連敗篤定出局，轉戰蒙古隊未能扭轉劣勢，半場已落後3球，換邊後更曾1分鐘內失兩球，末段力追下仍以3：6敗陣，3戰皆北下無緣決賽周。

海灣者FC多倫多闖美職分岸決賽

西雅圖海灣者昨以2：0挫皇家鹽湖城，打入美職西岸決賽，將鬥今早FC洛杉磯及洛杉磯銀河的勝方。東岸方面，FC多倫多則以2：1險勝紐約城，先闖決賽，對手將是衛冕的阿特蘭大聯或費城聯。另外，南美自由盃4強次回合昨演巴甲內訌，法林明高贈甘美奧5蛋，兩回合勝6：1後，將與河床爭標。

中國主辦2021年世冠盃

國際足協（FIFA）主席恩范天奴昨在上海宣布，中國取得2021年世界冠軍球會盃主辦權，為改革後的首屆賽事。FIFA早前表示將8支參賽隊伍，增至六大洲共24隊，並改為4年一度，計劃取代洲際國家盃。