利物浦車路士作客齊勝 張伯倫歐聯復出即起孖 破年半入球荒

利物浦周日英超遭曼聯終止連勝，但昨晨轉戰歐聯復勇。再度擔正的張伯倫開賽兩分鐘施冷箭開紀錄，換邊後更接應橫傳，禁區頂右腳腳面撞射中楣底彈入。他梅開二度，加上沙迪奧文尼與穆罕默德沙拿互相助攻入球，紅軍作客比利時以4：1擊敗末段破蛋的亨克。

拿玻里挫薩軍 梅頓斯隊內入球超老馬

張伯倫自去年4月膝部重創後，缺席利物浦兩次歐聯決賽，幾近被遺忘。18個月來首於歐聯上陣即入球，他說：「我不知道歐聯會否記掛我，但我一定想念這個舞台。上季尾坐在後備席，看着隊友們將獎盃帶回家感覺不錯，但重返正選兼入球是美好的。不過我們要再進步，才能進軍較後階段。」利物浦昨仗防守未臻完美，主隊亨克上半場曾食詐糊，但領隊高普認為球隊進攻火力足，下周一英超回師晏菲路可挫熱刺。

同組拿玻里作客3：2擊敗薩爾斯堡，梅開二度的梅頓斯更超越名宿「老馬」馬拉當拿，以116球成為球隊神射手次席，僅落後已離隊的前隊長咸錫5球。薩爾斯堡亦有新星艾寧夏蘭特兩度扳平，破歐聯紀錄首3場攻入6球。惟恩斯治尼後備奠勝下，拿玻里以2勝1和，領先利物浦1分居首。會長迪羅倫迪斯則確認，球會有接洽洛杉磯銀河前鋒伊巴謙莫域。

巴舒亞伊助藍戰士克阿積士升榜首

在H組，車路士1：0小勝阿積士，以較佳對賽力壓對方上榜首。作客的他們大半場處下風，但視像裁判（VAR）推翻敵軍昆斯普美斯的越位入球，門柱下半場擋出艾臣奧馬艾華利斯的頭槌。「藍戰士」終憑巴舒亞伊86分鐘建功險勝，領隊林柏特盛讚一眾後備有耐性，包括近兩仗均有助攻的基斯甸普列錫，扭轉最後25分鐘的形勢。同組的華倫西亞在末段少踢1人下，作客里爾補時遭逼和1：1，落後榜首兩分。