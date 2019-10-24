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2019年10月24日星期四
NBA開鑼 快艇打吡挫湖人 新兵利安納轟30分 速龍衛冕首擊奏凱
勇士迎快艇 居里單天保至尊
NBA球迷撐香港抗爭運動
皇馬熱刺開齋齊升次席
史達寧戴帽戴巴拿兩球 曼城祖雲反勝
曼聯柏迪遜爭榜首 廠兵拿卡錫迪勢掛帥征葡
紅鑽作客挫恒大 亞冠決戰希拉爾
體壇快訊：港隊世界賽5金4銀1銅謝幕
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【明報專訊】（請看附圖）
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