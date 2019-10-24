體壇快訊：港隊世界賽5金4銀1銅謝幕

伍家朗李卓耀法國賽過關

法國羽毛球公開賽續演首圈，港將伍家朗昨以21：11、21：9輕取印度隊的柏路柏利，次圈撼中華台北隊好手周天成；李卓耀則與荷蘭隊的卡積爾激戰65分鐘後，因對手退賽而晉級，但另一男單代表黃永棋與近况飄忽的混雙組合鄧俊文/謝影雪同告下馬。

薩維利夫瑞士網賽首圈下馬

瑞士室內網球賽昨續演首圈，次號種子阿歷山大薩維利夫，爆冷以0：2不敵美籍球手費利斯。世界第5的堤安姆則在維也納公開賽主場出擊，以2：0挫法籍球手祖桑加，次圈對40歲西班牙籍老將禾達斯高。

傑志菁英盃遭理文逼和

傑志昨於菁英盃A組硬碰理文，前者一度憑蘇沙及小將畢頓入球，反超有尼迪利先開紀錄的理文，但顏樂楓於80分鐘的罰球攻勢為理文扳平，令傑志在各項賽事連續3場不勝。此外，香港五人足球代表隊在2020亞洲盃外圍賽以0：5慘負中國隊，A組兩連敗。

河床挫小保加闖自由盃決賽

兩支阿根廷宿敵球會小保加及河床，昨晨於南美自由盃4強次回合交鋒。首回合作客以0：2敗陣的小保加，是役回師主場以1：0擊敗對手，惟兩回合計負1：2出局，令河床率先晉級決賽。