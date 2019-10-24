皇馬熱刺開齋齊升次席

PSG拜仁3戰全勝穩列榜首

第100次亮相歐聯的中場卻奧斯，昨仗於18分鐘接應夏薩特回傳射入奠勝。PSG有莫路伊卡迪兩度建功，以及在52分鐘後備上陣的基利安麥巴比於22分鐘內「戴帽」，作客5：0破布魯日。另外，由於加泰隆尼亞自治區與西班牙中央政府關係緊張，西足總昨決定，將周六巴塞隆拿主場迎戰皇馬的西甲首循環國家打吡戰，延期至12-月18日上演，但被西甲賽會否決，並考慮以法律行動推翻上述決定。

開季12仗僅在法定時間勝出3次的熱刺方面，則有鋒將哈利卡尼和孫興慜各入兩球，以及兩度助攻的中場拉美拿錦上添花，以5球淨勝貝爾格萊德紅星。此外，歐戰入121球的孫興慜，追平了韓國名宿車範根的紀錄，他為此自豪，更表示「想奪金球獎」。至於先落後的拜仁，則藉羅拔利雲度夫斯基梅開二度，哥倫天杜利素建功，作客以3：2險勝奧林比亞高斯。