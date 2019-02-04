NBA開鑼 快艇打吡挫湖人 新兵利安納轟30分 速龍衛冕首擊奏凱

速龍昨在開賽前領取隊史首枚冠軍指環後迎來揭幕戰，憑施亞琴及雲維列特分取全場最高34分，加時以130：122擊敗有應屆選秀狀元錫安威廉臣因傷避戰的塘鵝。

球迷賽前派發撐港T恤

至於快艇在主場與湖人上演洛杉磯打吡，雖然客軍在新援射手丹尼格連3分球9投7中，全場取得28分下，戰畢第3節與快艇打成85：85平手，惟今夏由速龍轉投快艇的小前鋒利安納，在新東家的首場正式賽事，19投10中取全場最高的30分，終率軍在缺少保羅佐治下，以 112：102擊敗「大帝」勒邦占士僅取18分的湖人。

此外，今夏侯斯頓火箭總經理莫利在社交網的撐港言論在中美引起極大風波，昨日兩仗場外分別有組織聲援香港抗爭運動，在速龍主場館外有當地華人派發「The North Stand With Hong Kong」字樣T恤；而在同屬湖人及快艇主場的史達普斯中心外，則有早前在網上眾籌印製撐港T恤的組織，在賽前派發1.3萬件「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」字樣T恤，部分領取T恤的球迷亦在場內穿起，更有球迷戴起頭盔及防毒面具，當地警方及保安均未有阻撓。

奧尼爾撐莫利守護言論自由

至於現為評述員的湖人名宿奧尼爾，昨首開腔力撐莫利，他指：「作為美國人，我們與中國有很多商業來往，我們都互相了解彼此的價值觀，而言論自由是美國最重要的價值觀之一，我們有權去談論任何關於社會不公的事。因此我認為莫利的言論並無問題，當你看到世界上有些錯的事情正在發生，你有權去說話，這就是莫利做了的事。」