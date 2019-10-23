袖珍火箭盼奧運升空 負傷屢創大馬歷史 阿旺踩出金牌希望

「每個人都知道我在2011年世界盃那次意外，但他們都不知道，我完成比賽後坐低，才看到木刺貫穿了小腿。」阿旺在今年初一個訪問中回憶。那天，他在凱林賽（又稱競輪賽）決賽奪銅，「還跟教練說OK，30秒後，再看一看，『啊……救命呀』！」

小身軀意志強 曾腳插木刺衝線

周一落幕的場地單車亞洲賽，情景也好不了多少。阿旺賽前4周練習大炒，險些斷手指，要投奔殘奧隊（這是他發帖說的）。他凱林賽初賽也被撞跌，僅復活賽晉級，最終得銀牌，但衛冕個人爭先賽金牌，歷來十度當上亞洲冠軍，再展現與小矮人身軀不成正比的爆發力。

阿旺的玩命人生亦不止於此，2002年14歲時，他帶着100令吉（約200港元）由家鄉龍運市去吉隆坡，首次參加全國賽，未見識過鑊場，還要當場問人借場地車，結果踩贏全國U15選手：「這件事不能忘懷，亦令我一直記得要腳踏實地。」

曾違規闖禍 重新出發取佳績

風馳電掣的背後，他也試過闖禍，被踢出體校的精英計劃。在他口中人生最大難關，阿旺未明言確實犯了什麼錯：「我會說我在體育上相當有紀律，但生活上就不是。我曾闖進了一個女生的房間，惹了大麻煩，之後沒了資助，要在外獨立。直至我（2006年）在吉隆坡亞洲賽，贏到（青年組）3金1銀，他們給我第2次機會。」

連年的亞洲冠軍，他打破日韓壟斷，2011年腳插木條再康復，兩年前成為馬來西亞隊首名單車世界冠軍。這支火箭，已準備在東京奧運發射升空。他沒有想更多未來：「如果能選擇，我想長踩長有。」

明報記者