盧卡古誓破歐聯入球荒 領國米求首勝 撼蜂兵體力堪憂

國際米蘭vs.多蒙特 now630/633台、有線602/662台 明晨03：00直播

季前積極增兵的國米相比上季脫胎換骨，意甲8戰取得7勝1負佳績，聯賽攻入18球只僅次阿特蘭大，當中盧卡古便攻入5球。然而這名季前由曼聯加盟的26歲前鋒，在歐聯卻仍未開齋，上仗作客巴塞隆拿更因傷缺陣，未能助球隊平反敗局。明晨回師聖西路前，干地指盧卡古是個「溫柔的巨人」，永遠謙卑。盧卡古亦讚揚干地是世上最佳，指對方每天助自己進步，即使在意甲遭受種族歧視等困擾，仍無悔加盟國米。

國米或棄高甸 蜂兵辛祖被罰款

國米明晨迎戰多蒙特有阿歷斯山齊士缺陣，惟球隊防線勢成考驗。上仗聯賽作客以4：3險勝薩斯索羅後，干地被指在更衣室訓斥球員未有專注防守。上仗歐聯分組賽，國米作客巴塞隆拿則是在領先下以1：2反負，意大利傳媒指部分球員體力不繼及欠活力，明晨一戰或成隱憂。料干地將棄用33歲烏拉圭隊後衛高甸，史提芬奴辛斯等將任中場發電機，伙拍獲巴塞青睞的阿根廷隊前鋒拿達路馬天尼斯，分擔入球重任。

另邊廂，暫列榜首的客軍多蒙特除柏高艾卡沙缺陣外，賽前確認馬高列奧斯因感冒無緣披甲，令入球重任落在英格蘭隊小將查頓辛祖身上。這名19歲翼鋒上仗德甲對慕遜加柏被踢出大軍，並被揭發在戰畢歐洲國家盃外圍賽未有依時歸隊，除被罰8.6萬鎊（約87萬港元），更需獨自訓練。防線方面，瑞士隊門將路文貝基或可復出把關，改善球隊近期頻頻失球的問題。

巴塞征布拉格 三叉戟料續掛帥

另外，同組次席的巴塞隆拿將作客布拉格斯拉維亞，三叉戟美斯、蘇亞雷斯、基沙文狀態大勇，是役料續掛帥。而因應加泰隆尼亞局勢緊張，早前西甲賽會宣布周六巴塞迎皇家馬德里的國家打吡延期，然而兩軍未達共識，重賽日期仍是未知數。

（歐聯消息）