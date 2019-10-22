公鹿76人延續東岸戰國時代

「字母哥」大熟大勇

自勒邦占士上季投奔西岸加盟湖人後，東岸隨即進入「戰國時代」。上季速龍在利安納來投後，即贏得球隊首座NBA冠軍。不過事過境遷，如今利安納已投快艇，球隊亦未尋得能力相若的替補，戰力大打折扣。相反公鹿「字母哥」愈見成熟，陣容大致維持上季東岸亞軍班底，加上以1年短約簽下老牌射手高化，擔任米度頓的替補，強化外線深度，難怪被外界視為東岸冠軍大熱。

76人組最強內線捲土重來

此外，76人在上季季後賽次圈，僅在「搶七戰」不敵速龍，今夏除有小前鋒賓西蒙斯苦練3分之餘，亦由塞爾特人簽下星級中鋒荷霍特，與新星安必特的拍檔，無疑是東岸最強內線組合之一，戰力不容忽視。籃網雖簽下兩大球星艾榮及杜蘭特，惟後者提早「收咧」，前者又欠缺領導能力，似乎雷聲大雨點小。

鷹隊今夏與42歲「飛人」卡達續約1年，意味他將第22季征戰NBA，超越「德國槍」諾維斯基及加納特等4將，成為聯盟史上年資最長球員。