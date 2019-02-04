列強招兵買馬 NBA新季大混戰

速龍vs.塘鵝 / 快艇vs.湖人 體通天下 明早08：00 / 10：30直播

塘鵝組青春班 首戰征速龍成試金石

衛冕的多倫多速龍明早在NBA揭幕戰迎戰新奧爾良塘鵝，這支聯盟唯一加拿大球隊上季破天荒奪冠，今夏未能留住頭號球星利安納，加上未有找來相應實力的球員填補，實力明顯被削弱。

相反塘鵝雖有「一字眉」安東尼戴維斯轉投湖人，但換來的朗素波爾及恩格林都是潛力新星，加上以狀元籤迎來「怪物」錫安威廉臣，實力有增無減。錫安威廉臣被視為「左手版占士」及「新巴克利」，季前賽上陣4場，場均上陣27分鐘便取23.3分、6.5個籃板2.3次助攻，命中率高達68.8%，表現上佳，惟身高6呎6吋的他體重達285磅，繼夏季聯賽後，近日再因膝部疼痛休戰，篤定在揭幕戰缺陣，外界料他或需減磅，避免影響球員生涯。

此外，新星八村壘今夏隨日本隊出戰世界盃獲正面評價外，及後隨華盛頓巫師出戰季前賽表現亦不俗，美媒更視這名可勝任大、小前鋒的21歲小將為「新柏賓」，今季發揮令人期待。至於應屆選秀榜眼、孟菲斯灰熊控衛摩蘭特，季前賽表現成熟，亦被視為有力挑戰年度最佳新秀的明日之星。

明報記者

（NBA消息）