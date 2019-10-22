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拿度結束愛情長跑 與相戀15年女友成婚

【明報專訊】西班牙籍「泥地王」拿度昨在家鄉馬略卡，與相戀15年的佩拿露結束愛情長跑，舉行私人派對成婚。正身處巴塞爾參戰的「瑞士天王」費達拿，被問及沒獲邀請承認感到意外，但已傳短訊恭賀對方。

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