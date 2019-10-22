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2019年10月22日星期二
李慧詩稱霸凱林賽 亞洲賽膺雙冠后 港隊煞科日橫掃3金
楊倩玉逄瑤麥迪遜賽重奪冠軍 進軍奧運現曙光
頹兵皇馬力求反彈 作客土國缺巴利 分組賽冀開齋
拉舒福特批利物浦雙紅會不值1分
AC主場失分 皮奧利領軍首戰不勝
曹星如歐洲首戰憾負 寓賽於操備戰奧運
拿度結束愛情長跑 與相戀15年女友成婚
體壇快訊：陳穗津武術世界賽封后
電視精選
列強招兵買馬 NBA新季大混戰
古斯馬揭幕戰缺陣 利安納冀領快艇響頭炮
火箭勇士重組禍福難料 洛城雙雄西岸乘勢而起
公鹿76人延續東岸戰國時代
★名家&編輯室分析★
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拿度結束愛情長跑 與相戀15年女友成婚
【明報專訊】西班牙籍「泥地王」拿度昨在家鄉馬略卡，與相戀15年的佩拿露結束愛情長跑，舉行私人派對成婚。正身處巴塞爾參戰的「瑞士天王」費達拿，被問及沒獲邀請承認感到意外，但已傳短訊恭賀對方。
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