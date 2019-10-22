頹兵皇馬力求反彈 作客土國缺巴利 分組賽冀開齋

卻奧斯有望第百次上陣

巴利上周為威爾斯隊征戰受傷，未入選日前作客馬略卡及明晨到土耳其的大軍，但皇馬一直未公布其傷勢，馬德里傳媒也僅知他每日在健身室有限訓練，事情撲朔迷離。莫迪歷、盧卡斯華斯基斯等亦一樣缺陣，但夏薩特、丹尼爾卡華積及卻奧斯有望上陣，其中後者有望成為第100名百戰歐聯的球員。

皇馬在歐聯A組得1和1負，兼得失球不及對手加拉塔沙雷排榜尾，唯一慶幸可能是對手地獄主場不再，近11次歐聯主場只得兩勝，法卡奧及菲侯利亦上陣成疑。同組兩連勝的巴黎聖日耳門則作客布魯日。D組的馬德里體育會迎戰利華古遜，但祖奧菲歷斯證養傷3周，無緣與客軍夏維斯鬥法；同組另一場由祖雲達斯對莫斯科火車頭。

熱刺主場求本月首勝

而英超二哥曼城明晨在C組主場對意甲的阿特蘭大，曾領巴塞隆拿兩奪歐聯的哥迪奧拿，賽前暗示或棄歐聯：「大家都在談歐聯這目標，但我們仍未準備好。」加比爾捷西斯上周英超擔正攻堅，哥帥強調他和阿古路均表現出色：「我們有兩個極好的射手，只是加比爾剛戰畢國際賽，狀態略勝一籌，所以有此排陣，但二人同樣重要。」B組的熱刺上仗慘負拜仁慕尼黑2：7，其後英超兩仗僅1和1負，明晨迎戰貝爾格萊德紅星，爭取今個月首勝。