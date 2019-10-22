李慧詩稱霸凱林賽 亞洲賽膺雙冠后 港隊煞科日橫掃3金

挾爭先賽金牌威勢，港隊星將李慧詩昨在韓國鎮川轉戰凱林賽，於首圈及次圈均以絕對優勢首名晉級。下午她遇上韓國隊的李慧貞等5名對手，輕鬆力壓日本隊的小林優香率先衝線，為上屆不敵對方摘銀復仇，更成為今屆雙金得主，歷來在此項第六度成為亞洲冠軍。早前炒車受傷的師妹李海恩，復出後仍未重拾狀態。她於首圈失利後跌入復活賽，再驚險以小組第3位過關，惟次圈僅排第5爭標無望，再於名次賽包尾只列12名。

繆正賢捕捉賽封王圓6年夙願

而昨日早在Sarah大熱封后前，24歲新晉主力繆正賢先送上驚喜。他於15公里男子捕捉賽尾段，獨自突圍超越主車群一圈，並保持優勢率先衝線，力壓哈薩克隊及印尼隊車手，爆冷奪金。轉當全職車手6年，他首登上亞洲賽成人組個人項目頒獎台，而且是最高一級，賽後嘆道：「一等就是6年，終於等到個人獎牌，還有第一個衝線時舉手慶祝。今次完全執行到自己的計劃，亦相信自己的能力和戰略。之後還轉戰世界盃，就是另一世界，要繼續以謙虛的心態去學習。」

程嬿珊青年組凱林賽摘銅

港隊小將程嬿珊在女子青年組凱林賽，則屈居中國隊及韓國隊車手之下，為港添得一銅，亦是青年隊今屆唯一的獎牌得主。港隊連同楊倩玉/逄瑤在麥迪遜賽封后，終以4金1銀4銅畢業。大軍結束5天亞洲賽征途，今早凱旋，隨即迎接世界級賽事，並會在下周轉赴白羅斯，備戰場地單車世界盃揭幕站。一連6站的世界盃亦是東京奧運積分賽，11月29至12月1日在將軍澳上演的第3站，將是港將重點出擊搶分一站。