李慧詩亞洲賽封后 爭先賽挫鍾天使 奪港隊今屆首金

港隊星將李慧詩前天在韓國鎮川登場，於爭先賽連過三關殺入4強。昨早她面對日本隊的小林優香，輕鬆以場數2：0掃走對手，殺入決賽。晉級後面對奧運冠軍鍾天使，亦延續近3屆決賽對碰全勝往績，以直落兩場無敵姿態封后，不但為港取得今屆第一金，更達成此項四連霸，並保持15個月以來，爭先賽全勝的強勢。

今與李海恩分途戰凱林賽

賽事今日煞科，李慧詩將與師妹李海恩分途出戰凱林賽，爭取個人第二金。前者身處初賽第1組，將鬥日本隊的太田梨由等4名車手，預料可輕鬆踩進次圈，下午再戰決賽。李海恩則落在「死亡之組」，與上屆爆冷擊敗李慧詩奪金的小林優香，以及鍾天使等5名對手爭晉級，同時要衝擊獎牌，爭取明年東京奧運積分。

梁寶儀記分賽添銅

而中長距離代表梁寶儀，昨日亦延續個人追逐賽奪銀氣勢，於女子記分賽再添一銅，為港在今屆增至1金1銀2銅。25歲的她在20公里共80圈賽事，一度憑突圍超越主車群一圈搶得20分，加上途中衝刺圈共取6分，以9分優勢力壓中國隊車手，與烏茲別克隊及韓國隊車手，齊踏頒獎台，賽後再次哭成淚人。

（單車消息）