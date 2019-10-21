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2019年10月21日星期一
利物浦逼和曼聯續不敗 福仔主場開紀錄 拉爾拉拿為紅軍驚險扳平
施巴路斯返皇馬無望 冀阿仙奴1月買斷合約
皇馬負馬略卡失榜首
C朗生涯701球領祖雲小勝
蜂兵克慕軍 辛祖紀律問題缺陣
華盛頓聯隊季後賽出局 朗尼離隊返英
體壇快訊：施亞琴續約速龍4年
電視精選
李慧詩亞洲賽封后 爭先賽挫鍾天使 奪港隊今屆首金
謝德謙屢神救 南區挫東方升榜首
吳安儀澳洲賽奪亞 冀世界賽再爭佳績
學界飛魚決戰前商場宣傳
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【明報專訊】（請看附圖）
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利物浦逼和曼聯續不敗 福仔主場開紀錄 拉爾拉拿為紅軍驚險扳平
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