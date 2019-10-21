體壇快訊：施亞琴續約速龍4年

日本隊欖球世盃8強止步

欖球世界盃昨在日本續演8強，東道主迎戰南非隊以3：26敗陣，未能改寫球隊歷來最佳成績。威爾斯隊則以20：19絕殺法國隊，取下另一個4強席位，下周日與威爾斯隊爭入決賽。

戴資穎衛冕丹麥賽續當一姐

中華台北隊的世界一姐戴資穎，昨於丹麥羽毛球公開賽以直落兩局，輕取日本隊的奧原希望，衛冕女單兼保一姐席位。日本隊的世界一哥桃田賢斗同以直落兩局，擊潰中國隊星將諶龍，連續5站封王。

梅利破兩年零8個月錦標荒

英籍前世界一哥梅利昨於歐洲網球公開賽，面對瑞士籍的華雲卡先失一盤3：6，但隨即連取兩盤6：4反勝，自今年1月手術後復出，即打破兩年零8個月錦標荒。而瑞士籍女將打入克里姆林盃決賽，力壓「細威」莎蓮娜威廉絲，取下最後一個WTA年終賽席位。

馬昆斯助本田廠隊奪總冠軍

已提前封王的本田廠隊車手馬昆斯，昨於世界電單車錦標賽（MotoGP）日本站，力壓效力SRT車隊的昆達拿路，今季第十度奪標，更為車隊提前奪走年度車廠冠軍，下周轉戰澳洲站。