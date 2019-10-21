利物浦逼和曼聯續不敗 福仔主場開紀錄 拉爾拉拿為紅軍驚險扳平

雖然在上周國際賽傷出，但曼聯門將迪基亞今仗意外地繼續正選，指揮曼聯5人防線，並早段先接住韋拿杜姆遠射。作客的利物浦有穆罕默德沙拿缺陣，羅拔圖法明奴3次近射威脅不大。轉陣的曼聯適應後，一次突擊由改任箭頭的丹尼爾占士右路傳中，拉舒福特門前撞入。視像裁判（VAR）看重播後，認為域陀連迪路夫爭球時未侵犯奧歷治，曼聯36分鐘領先。

利物浦則在完上半場前破門，但VAR再介入，判定沙迪奧文尼攻門前犯手球，入球無效，令紅軍領隊高普大為不滿，與第4球證理論一番後，氣冲冲走入更衣室。

VAR天與地 紅魔判入 紅軍詐糊

後備席沒有前鋒的利物浦，下半場只能換入阿歷士張伯倫、拿比基達及拉爾拉拿加強壓迫，最終憑後者85分鐘接應傳中建功搶回1分。然而，他們仍自今年3月，上季作客賽和愛華頓後，首次英超失分，跨季連勝只達17場，未能追平曼城前季的18場紀錄。

曼聯則6場不勝，他們賽前僅領先降班區的紐卡素1分，球迷矛頭直指行政總裁艾活禾特。有人便在奧脫福門外拉橫額，指摘「活禾特與班主格拉沙家族偷竊曼聯10億鎊（約102億港元）」，應該下台。蘇斯克查則為球會辯護：「我相信球隊戰績會改善，亦很肯定聯賽冠軍不是30年後的事。」

曼城輕取水晶宮續居次

利物浦賽和後暫領先次席曼城6分，後者昨晨雖以兩名中場扼守防線，仍憑加比爾捷西斯頂入加盟後第50球，加上大衛施華的窩利，上半場3分鐘內連入兩球，作客2：0挫水晶宮，領隊哥迪奧拿仍不滿VAR未判12碼。

此外，VAR在前晚多場比賽出現爭議，提供技術的公司便向熱刺及屈福特道歉，承認大電視播錯入球無效的影片。