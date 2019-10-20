李慧詩亞洲賽闖4強 連過3關晉級 今爭港隊首金

李思穎首戰成人組摘銅

李慧詩昨出戰200米資格賽前，一度如世界級賽事般，穿上象徵世界冠軍的彩虹戰衣，但因賽事屬洲際賽，她被勒令改穿港隊車衫，於是從李海恩借來後備戰衣，再以10.750秒輕鬆首名晉級。李海恩則慢中國隊星將鍾天使0.226秒，以第3位殺入16強，小將李燕燕亦以第9位闖關。星將李慧詩其後與李海恩分途躋身8強，李燕燕則敗予馬來西亞隊車手出局。8強採3場2勝制，李慧詩以直落兩場掃走大馬對手，踩進4強。不過，早前炒車受傷的李海恩，對戰日本隊的太田梨由雖先下一城，惟之後兩仗皆北，終在這場復出戰緣盡4強，只能寄望稍後轉戰凱林賽（又稱競輪賽）。李慧詩今鬥另一日本隊車手小林優香，衝擊港隊今屆首金。

今屆首戰成人組的18歲新星李思穎，亦在一連4項的女子全能賽表現搶鏡，終隨日本隊及中國隊車手之下摘銅，為港增至1銀2銅。早前奪團體賽銅牌的梁嘉儒，昨在男子全能賽獲第5名；小將程嬿珊則於女子青年爭先賽8強止步。