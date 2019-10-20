大埔遭傑志逼和續不勝 港超重開逾千人觀戰 「藍鳥」失分無緣升榜首

因社會局勢多次延期，加上國際賽周，港超連同乙組、預備組、青少年、女子及五人聯賽共逾50場賽事，在過去一周陸續如期舉行。大埔昨仗有主教練郭嘉諾返港領軍，由倒戈的辛祖及借將中村祐人攻堅，新加盟的21歲澳洲籍中堅雲美亞斯趕及正選上陣；傑志時隔逾一個月終有比賽，但射手盧卡斯及翼鋒費蘭度均因傷缺陣，隊長黃洋退後一格客串中堅。

辛祖大勇4仗入5球

主場出擊的大埔初段抵檔傑志一輪攻勢，於20分鐘憑辛祖妙射先開紀錄，這名港足前鋒開季每場都有入球， 4場入5球狀態大勇，助大埔半場領先1：0。換邊後，大埔有較多攻勢，但面對陣容不整的傑志，遲遲未能攻入第2球下，結果在74分鐘被「藍鳥」後備入替的港足中場鞠盈智，殺入禁區射遠柱扳平，兩隊終踢成1：1，各得一分。大埔3連和後，開季4仗得3分排第7，傑志兩連和後以5分排第3。

大埔主教練郭嘉諾賽後讚麾下踢出進攻足球，對取一分「收貨」。總監馮凱文稱，縱有兩名鋒將金玟基及勞高停賽，但昨仗球隊表現反映未受影響。對於近日有報道指，中華台北隊門將潘文傑明年1月加盟大埔。昨仗演出神勇的門將陸平中說，會以場上表現證明自己值得佔一席位，毋懼競爭。他續稱，球隊雖已3仗領先下失分，但畢竟陣容大變，隨着表現日漸進步，離勝仗指日可待。

廸布尼「大四喜」 富力8球淨勝元朗

同日另一場在廣州舉行的港超賽事，富力R&F主場對佳聯元朗，憑廸布尼「大四喜」，加上伊高沙托尼攻入在新東家的處子球，以8：0大勝一場，賽後3戰6分升上第2位。元朗主教練陳文俊賽後承認球隊狀態不佳，部署不理想，屬優勝劣敗。

文：余瑋