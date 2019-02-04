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2019年10月20日星期日
頹魔雙紅會迎利物浦 馬迪爾復出前線救亡 蘇帥稱無壓力
VAR證入球有效 迪利阿里助熱刺逼和屈福特
愛華頓主場輕取韋斯咸 4連敗告終今季第3勝
三叉戟建功 巴塞五連捷
文迪蘇傑缺席祖雲操練 傳獲AC曼聯青睞
麥巴比傳射居功領PSG凱旋
足壇快遞：拜仁德甲作客失分續居第3
SUN周日足球直播賽事
大埔遭傑志逼和續不勝 港超重開逾千人觀戰 「藍鳥」失分無緣升榜首
東方榜首戰迎南區 黃威勢首正選上陣
李慧詩亞洲賽闖4強 連過3關晉級 今爭港隊首金
鄧謝配丹麥賽8強下馬
錫安威廉臣傷右膝 開鑼戰恐缺陣
梅利時隔兩年首闖ATP賽4強
體壇快訊：杜凱琹女子世界盃8強下馬
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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