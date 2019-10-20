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愛華頓主場輕取韋斯咸 4連敗告終今季第3勝

【明報專訊】賽前近4仗英超全敗的愛華頓，昨迎戰韋斯咸憑巴西籍前鋒班納特安尼斯奧（前右）在17分鐘先開紀錄，加上基菲爾施古臣完場前接應隊友李察利臣助攻破網，以2：0擊敗對手，取得今季聯賽第3勝。

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