頹魔雙紅會迎利物浦 馬迪爾復出前線救亡 蘇帥稱無壓力

曼聯vs.利物浦 now611/621台 晚上23：30直播

自開季大勝車路士後，紅魔各項賽事近10場都未曾攻入超過兩球，跌至14位。前線安東尼馬迪爾與拉舒福特輪流受傷是主因，無人可用也間接反映放走盧卡古與阿歷斯山齊士是錯誤，但蘇帥賽前稱「長痛不如短痛」，行政總裁艾活禾特也力撐在蘇帥治下，「球隊紀律比過去幾年嚴明」，又否認干預球隊運作：「不熟悉足球的人，作足球事務決定只是個傳說，我想這是侮辱參與相關事務的人。球員決策由球探團隊、領隊與教練團共同作出，不是高級管理層。」

丹尼爾占士續肩負破門重任

高層罕有發聲，怎樣解讀自行參詳，但肯定蘇斯克查自己不能鬆懈。他自稱沒壓力爆煲：「我從沒感到這個工作太龐大，我對一直以來的做法，與我的教練團也有信心。」曼聯今仗亦有馬迪爾與後衛雲比沙卡、勞基梳爾齊可復出救駕，但西班牙隊門將迪基亞在國際賽時受傷，要與普巴休養數周，或要學今年2月時，於奧脫福死守利物浦0：0，但也要希望今次能憑丹尼爾占士等把握三、兩次反擊。

紅軍爭18連勝平英超紀錄

作客的榜首利物浦自然不願見此情景，特別是球隊英超開季8場全取24分，跨季更是17連勝，今場凱旋將追平聯賽紀錄。領隊高普稱，此刻除了急於反彈的曼聯，沒有球隊想對紅軍，「那我們只好確保，他們在下星期表現才有好轉」。中場韋拿杜姆更相信，球隊有能力保持全季不敗，媲美2004年捧盃的阿仙奴。

利物浦近期亦有門將艾利臣比加復操，相信今場正式復出。唯一擔心的是征戰國際賽兼正選的球員比曼聯多，如羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼便在新加坡友賽交手。穆罕默德沙拿與昨日續約5年的祖爾麥迪比，也因傷上陣成疑。