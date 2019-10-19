梁寶儀女子追逐賽摘銀 李慧詩登場 爭先賽求衛冕

張敬樂男子追逐賽得第4

次天賽事昨於韓國鎮川上演，前天團體賽得「梗頸四」的梁寶儀，轉戰女子3公里個人追逐賽踩出3分43.623秒，不但打破個人最快時間，更與首名的韓國隊車手躋身決賽。這名港將下午踩出較初賽慢的3分44.626秒，終落後對手近7秒下摘得銀牌。男將張敬樂在4公里個人追逐賽初賽，以總成績第4位踩進銅牌戰，晉級後雖推前時間至4分27.386秒，惟仍以些微差距不敵韓國隊車手，失落獎牌。

短距離男將羅子駿在凱林賽（又稱競輪賽），雖先於首圈排小組尾二，但跌入復活賽後以首名過關。不過，他在次圈小組包尾，未能躋身6人合演的決賽；小將李燕燕昨晚出戰女子500米計時賽，則做出36.030秒排第4，落後銅牌車手不足0.8秒而失牌。她今早將與星將李慧詩及李海恩，分途轉戰女子爭先賽200米資格賽。其中李慧詩休戰兩天，今早以衛冕身分登場，大有機會延續今年爭先賽不敗走勢，連過3關踩入明日的4強及決賽。