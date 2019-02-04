D1初賽新星搶鏡 黃詩婷100自超越何詩蓓 英華小將轉項破兩紀錄

記者：黃頴恩、方嘉豪

黃詩婷昨早先於50米自由泳以26.17秒先觸池，推前自己去年創出的學界紀錄，下午再在100自初賽游出56.51秒，刷新何詩蓓8年前創下的56.77秒紀錄，首名晉級。早前為港奪奧運資格的師姐何南慧，下午亦於女甲100米自由泳游出57.26秒，為女拔萃包辦女子組首日3項紀錄。

伍棹然破男甲100背紀錄

15歲的黃詩婷表示，每次與何南慧及身兼教練的施幸余等師姐交流，都獲益良多，希望之後將100自個人最佳推前至56秒內，爭取入選港隊參加更多大賽，包括3年後的亞運。何南慧亦盛讚對方：「雖然練水不是同一組，但看到她進步很快，自己也替她開心。」最後一年參賽的她以畢業師姐們的訓話，寄語師妹決賽日「不要緊張，不要怯」。

女拔萃首日在女子組與德望學校、香港國際學校與瑪利諾修院學校並列首位，勁敵協恩中學落後兩分。

男子組則由拔萃男書院等5隊全取54分領先，男拔萃隊長伍棹然雖感冒剛癒，仍以57.73秒刷新男甲100背紀錄。同屬港將的校隊戰友卓銘浩，亦在100自游出50.80秒。不過，男子組焦點落在乙組的何肇倫身上。過去兩年四破背泳紀錄的他，跳出主項出轉戰50蝶，即在初賽做出個人最佳的25.45秒，打破塵封7年的乙組紀錄。他之後轉戰100自，亦以52.45秒取得個人歷來第6項學界紀錄。他稱：「轉項是想挑戰自己，其次是為學校爭取分數，今屆出戰非主項能放鬆心態，會以金牌為目標，紀錄次要。」

決賽日下周五上演 男女拔萃爭連霸

決賽日將下周五於九龍公園游泳池上演，屆時男拔萃及女拔萃將力爭27及32連霸。