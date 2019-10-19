假自由拖垮熱刺 轉會欠策略 三線各自為政更添亂

熱刺vs.屈福特 now622台 晚上22：00直播

回帶到幾年前，柏高直言熱刺無法真正躋身英超前四的主因，在於唔識波（或根本沒興趣要識）的利維過度插手足球事務；繼而提出一個觀察/理論，比對幾件重要事情的時間軸，發現動工改建白鹿徑、球隊戰績冒升穩入歐聯、普捷天奴官方職銜由主教練變領隊等，基本全屬同步，於是假設利維因專注球場事宜搵真銀，反讓球隊享有難得而應得的自由。這個推論來到今年，起碼表面上繼續適用，隨着新球場開張，果真出現動盪，推手又是利維。

球會主席算死草 後防根基動搖

根據朋友的同事的親戚的第一身想像小道消息，今年3、4月間，利維在內部提出重設技術/足球總監一職，更已自行擬定候選人名單，立即觸發普捷天奴反抗，二話不說拒絕建議。這場風暴沒有就此止步，全賴有個剛愎自用的領導人令故事未完待續。得鬼閒的利維重新發揮猶太人算死草本色，在轉會市場看似豪爽，實情有所保留，像預備頂替基斯甸艾歷臣的盧施素僅屬借用；同一時間亦致力清洗「冗員」，惟明確策略方針欠奉，搞到唔湯唔水，一如他在跟球迷基金會代表開會時坦言：「九成情况是若非找不到買家，就是有球會願買而球員不願加盟。」

上述的九成情况，除了艾歷臣，尚包括一對比利時隊中堅維頓漢、艾達韋列特、左閘丹尼路斯，而賣得走的一成則有右閘捷比亞。以上名單雖未經fact check，但可信程度一定高過大部分官謊嚴正聲明；換言之，整條正選防線有可能在開季時一人不剩，畀着你係教頭，還談什麼季前熱身？只能盡做而已。就算是相對地無甚不確定性的位置，右閘被迫起用老早證實信唔過的奧里亞，門將洛里斯也已連番因傷病或家事缺陣，如此說來，熱刺幾乎場場有失波便毫不意外了。

要留意的是，熱刺不但現實中的失球數字上升，即使是上期提及較能反映真實的xGA同樣急增，現時的積分、排名與失球均正正符合expected的數字，得球更比預期為多，反而是今天的對手屈福特，本該位列熱刺之上卻屈居榜末。柏高想說的是，普捷天奴當初接手熱刺先執後防，如今根基動搖，以往的有組織高位壓迫，變成前中後三線各有各做，就連進攻效率也受牽連下滑。

今迎榜尾屈福特誓脫頹勢

別誤會柏高把利維妖魔化，他側重可持續發展的經營模式沒有錯。反觀普捷天奴本身，在這次低潮中亦責無旁貸，例如上仗慘吞白禮頓三蛋的戰術準備明顯不足，料不到對方由慣常的三中堅陣式忽然改為四二二二，原本部署的前場逼搶遮線完全失效，要待下半場變陣才有所改善，卻已恨錯難返。普普習慣以慢火煎魚讓新援融入，大抵上季沒有買人是早為目前困境埋下伏筆。當然，以今季英超混戰局面，每輪賽後俱可能大執位，危機或許話嚟就嚟、話走就走呢。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。