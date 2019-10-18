港隊單車亞洲賽開齋 張敬樂梁峻榮領軍 男團追逐賽破港績摘銅

香港單車隊昨於韓國鎮川，展開一連5天亞洲賽征途。上屆亞運摘銀的張敬樂、梁峻榮、梁嘉儒及繆正賢，在4公里男子團體追逐賽初賽先以4分10.066秒，位列總成績第3位，與中國隊踩進銅牌戰。四子下午再飈出4分05.608秒的佳績，不但以逾2秒優勢力壓對手摘銅，更打破去年亞運做出的4分06.763秒香港紀錄，一吐上屆亞洲賽前四不入的烏氣。

張敬樂今衝個人賽金牌

男隊原本將重點放在全能賽及麥迪遜賽，寄望為明年東京奧運搶分，但昨仗仍強陣以銅牌為港開齋，主力之一的梁峻榮稱：「賽前一直為麥迪遜準備，但訓練亦提升了整體能力。年輕隊友梁嘉儒與繆正賢發揮佳，進步很大，今仗讓我們想起去年亞運，與對手拉鋸競爭的感覺。銅牌戰由沒有到第3，感覺實在太好。」男隊今日續有張敬樂出戰個人追逐賽，將要硬撼日本隊及韓國隊等強手，爭取繼2016年後再於此項奪金。而上屆捕捉賽摘銅的梁嘉儒，預料明日轉戰全能賽，爭取奧運積分。

女隊三項齊得「梗頸四」

女隊上屆憑李慧詩與馬詠茹摘下團體爭先賽銅牌，但星將李慧詩留力兩個奧運項目，馬詠茹亦已掛車，昨日改由李燕燕及楊礎搖出擊。兩名小將在初賽挾第4位躋身銅牌戰，晉級後亦未能收窄與馬來西亞隊的差距，最終落後對手0.141秒，在7隊中得「梗頸四」。女子青年隊同日派出許逸雅及程嬿珊，亦在團體爭先賽遭遇同一命運，於銅牌戰以2.155秒之差，敗予印度隊飲恨失牌。中長距離女將楊倩玉、李思穎、梁寶儀及逄瑤，在女團追逐賽銅牌戰被日本隊追上，同樣只排「梗頸四」。梁寶儀及李燕燕今日分途再戰，於女子個人追逐賽及500米計時賽再衝獎牌。