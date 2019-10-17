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2019年10月17日星期四
狂牛逼和瑞典 連續7屆出線 迪基亞掛彩 勢無緣「雙紅會」
意軍9連勝 平隊史80年紀錄
英保球迷互噓國歌 歐協控兩國足總
瑞士擒愛爾蘭保出線希望
Now TV直播歐國盃決賽周 港足代表撐場
郭嘉諾回歸大埔督師 備戰鬥傑志 或明年修畢專業資格
亞洲賽揭幕 港隊女團爭先賽衝牌
美媒爆大帝要求處分莫利
體壇快訊：傅家俊李俊威晉級
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【明報專訊】（請看附圖）
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狂牛逼和瑞典 連續7屆出線 迪基亞掛彩 勢無緣「雙紅會」
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瑞士擒愛爾蘭保出線希望
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