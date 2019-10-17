狂牛逼和瑞典 連續7屆出線 迪基亞掛彩 勢無緣「雙紅會」

日前在歐國外作客與挪威隊各一言和的西班牙隊，此役有隊長後衛沙治奧拉莫斯停賽，中場布斯基斯及沙奧尼古斯等也被收起，而謝拉特摩蘭奴則「地標」掛帥，與奧耶沙巴爾合作攻堅，卻被瑞典隊攻擊手馬古斯貝治於50分鐘先開紀錄淋下一盆冷水，禍不單行的是，門將迪基亞10分鐘後疑因拉傷鼠蹊無法繼續比賽，由阿列沙巴拿加入替。

洛迪高摩連奴扳平 迪基亞疑缺陣4仗

西班牙隊其後換入洛迪高摩連奴及捷西斯拿華斯加強攻力，結果洛迪高摩連奴在補時1分鐘，接應中場法比安彭拿傳送建功逼和1：1完場，賽後8戰得20分，多次席瑞典及第3的羅馬尼亞5和6分下，獲得出線權。

英國《鏡報》報道，迪基亞初步傷勢評估並不太嚴重，若只扭傷鼠蹊肌肉，便需養傷數周，將依次錯過下周日英超迎戰利物浦、下周中作客柏迪遜的歐霸分組賽、英超作客諾域治及聯賽盃作客車路士。故此，曼聯副選門將阿根廷國腳羅美路勢臨危受命，而其副車將是李爾格蘭。西班牙隊教練羅拔摩蘭奴則說：「迪基亞半場休息時，曾接受鼠蹊治療，而且要求下半場繼續上陣。可是，他最後無法繼續下去。」曾代表西班牙出賽41次的迪基亞，近期在「狂牛」已被效力車路士的阿列沙巴拿加搶去正選席位。

紅軍艾利臣比加料復出鬥曼聯

迪基亞缺陣料令曼聯主帥蘇斯克查更加頭痛，事關這支英超第12位球隊，迄今已有9名球員受傷病困擾（見表），與此同時，自8月9日大勝諾域治期間受傷的利物浦巴西籍門將艾利臣比加，據報已能復操，料能在「雙紅會」復出。