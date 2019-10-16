突破人類極限 傑曹脫俗領跑 偏遠高原練成神級氣袋

明報記者

不能否認，上周六於維也納上演的「1:59挑戰」，傑曹以1小時59分40.2秒完走42.195公里，實力以外，某程度是體育品牌的公關騷：領航車用雷射光指示最佳路線，41名配速員輪流破風引路，還有等同游泳界鯊魚戰衣的跑鞋（見另文）。

用上一切人為科技從旁協助，不過主角傑曹繼續保持簡單。他曾在訪問中稱「珍惜每一次世界紀錄，但我只會當它是個人紀錄」。完成未來數日的商業活動，一個循環，他又會再回歸祖家，準備明年東京奧運前最後一戰。

訓練以外剪草洗廁所

在肯尼亞西部，一個在海拔逾2000米的偏遠高原訓練營，上月在哥本哈根破半馬世界紀錄的甘禾羅，在浸冰水浴準備下一次訓練。每次進入備戰期，15名頂尖跑手便在此聚集，每日在營外的山路練習兩次，其餘時間除了休息，還要為晚餐打點，修剪草木，甚至洗廁所。

傑曹的經理人兼訓練營總監杜奧便曾分享：「這裏只是提供基本設備，為家境清貧的青年訓練員與後起之秀服務，原意是想他們建立名氣後外闖，但他們都情願留下。艾路（傑曹）知道要在馬拉松界長久成功，不能只靠自己的力量。」

愛看哲學書 知識推動體育

即使傑曹成名後，與大部分肯尼亞隊運動員一樣，投資當地農業及房地產致富，他多數只在休季時住在名下大屋，與妻兒一家五口享天倫樂，之後又回到高原集訓，與跑伴在平房合宿。他說：「在跑步中很重要的一點是謙卑，很開心與他們共事，洗衫切菜，希望作為榜樣，幫到年輕運動員。」晚上9時入睡前，傑曹喜歡到營內圖書館，哲學書是他其中最愛的一類，還有的是勵志書，「教育創造和推動體育，缺乏知識便沒可能在體育界謀生」。