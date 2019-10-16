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2019年10月16日星期三
石偉雄忘記失利放眼奧運 增穩定性求突破 冀讓8年等待不枉過
吳翹充傷癒復出 盼與石仔並肩征奧
三獅作客六蛋贈保國 主隊球迷種族歧視 足總會長請辭
C朗第700球難阻葡軍負烏克蘭
國足久攻不下 作客悶和菲律賓
曼聯下周日惡鬥紅軍 馬迪爾傷癒勢復出掛帥
D侯活取「雙雙」 湖人季前賽挫勇士
體壇快訊：林丹李卓耀丹麥賽首圈下馬
電視精選
突破人類極限 傑曹脫俗領跑 偏遠高原練成神級氣袋
領航破風 跑鞋科學成就「Sub2」
傑曹二三事
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【明報專訊】（請看附圖）
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石偉雄忘記失利放眼奧運 增穩定性求突破 冀讓8年等待不枉過
吳翹充傷癒復出 盼與石仔並肩征奧
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