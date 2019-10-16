石偉雄忘記失利放眼奧運 增穩定性求突破 冀讓8年等待不枉過

石仔日前在德國以初賽第3位殺入世界賽決賽，惟演練「李世光跳」時落地失誤，即使緊接的「李世光跳II」表現不俗，但只排第7名。不過，他仍憑此成績躋身奧運，時隔一屆再登最高舞台。石仔昨與教練Sergiy及隊友吳翹充、詹文軒返港，透露已收拾心情：「失望一定有，始終有機會奪牌，但現在失誤，總比奧運時才發現問題好，這一次經驗令我知道要再改善，例如落地穩定性要提高，將失誤率減至最低。」

時隔一屆再征奧 教練讚心態成長

上屆因傷錯過入圍奧運，石仔經歷手術後，去年於亞運衛冕，今年亦歷史性兩奪世界挑戰盃金牌。如今重返奧運行列，甚至被視為獎牌希望，他稱：「再次出戰奧運，感覺已不再7、8年前般激動。這8年路很難行，經歷了很多高高低低，心態轉變了很多，亦明白比賽有太多變數，即使是奧運也不會訂太高目標。獎牌機會一定有，但我只着眼表現及發揮。教練也希望我再有突破，或會在動作上再作鑽研。」

石仔明年以28歲之齡出戰東京奧運，以體操選手來說非年輕。不過，教練Sergiy大讚徒弟有力再創高峰，甚至衝牌：「他控制情緒有很大改善，現在希望他改善速度及穩定性。比賽就要像戰鬥一樣，要有目標，相信只要他做好訓練，獎牌不是沒有機會的。」

明年奧運後與未婚妻成婚

石仔將短休數天，然後赴歐洲集訓，至明年初再藉世界盃寓賽於操，亦會在東京出戰奧運測試賽，熟習跳馬器材及氣氛等。戰畢奧運後，今年初求婚成功的他，將與未婚妻阿Lo在明年12月成婚。