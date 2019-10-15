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2019年10月15日星期二
威爾斯逼和克軍保生機 巴利扳平後偕莫迪歷齊傷 皇馬變輸家
國足征菲律賓 巴西射手高拉特勢入籍
山神左腳踝受傷 返米蘭接受手術料唞3月
孫楊禁藥聽證會下月舉行
何詩蓓ISL賽100自摘季
港足U18初選出爐 足總技術總監艾拿臣暫掌帥印
施治轉戰冰球界 首戰膺最佳球員
體壇快訊：陳朗天環運會400混締世界紀錄
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【明報專訊】（請看附圖）
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