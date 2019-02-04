體壇快訊：陳朗天環運會400混締世界紀錄

鄧銘漮紐國PSA壁球賽封王

壁球港將鄧銘漮前晚在奧克蘭舉行的PSA挑戰巡迴賽報捷。這名賽事2號種子的26歲男將，在16強及8強均不失一局過關，4強以局數3：1淘汰東道主球手，決賽再以12：10、11：7、9：11、11：8，擊敗馬來西亞隊的普堅森，收穫職業生涯第3項PSA錦標。

錫安威廉臣八村壘生涯首獻雙雙

塘鵝昨於NBA季前賽，有應屆選秀狀元錫安威廉臣取得職業生涯首個「雙雙」，助球隊作客以123：114挫馬刺。巫師的日本隊新星八村壘亦取生涯首個「雙雙」，惟球隊主場以108：115不敵公鹿。

比基高絲姬締女子全馬世界紀錄

肯尼亞籍25歲女將比基高絲姬（圖），昨在芝加哥馬拉松以2小時14分04秒衛冕，打破塵封16年的女子全馬世界紀錄，較英籍名宿拉姬芙保持的舊紀錄快1分21秒。今年4月首奪倫敦馬拉松的高絲姬，於世界六大馬拉松拿下今年第2金。