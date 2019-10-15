威爾斯逼和克軍保生機 巴利扳平後偕莫迪歷齊傷 皇馬變輸家

威爾斯隊昨仗有艾朗藍斯因傷缺陣，並於開賽9分鐘先失守，被客軍前鋒尼高拉華錫打開紀錄，不過主隊憑加里夫巴利完半場前接應傳送突破扳平，雙方下半場再無紀錄，踢成1：1平手各得1分。克羅地亞隊賽後在E組7戰14分續居首，威爾斯隊6戰8分排第4，餘下兩輪仍有出線機會，包括下月中主場大戰次席的匈牙利隊，兩隊僅差4分。

兩將下周西甲作客馬略卡勢缺陣

然而，威、克兩隊昨仗踢得硬朗，有不少「埋牙」場面，威爾斯隊主帥傑斯雖讚踢足全場的巴利「踢到抽筋仍不願退下來」，但確認其左腳受傷。此外，曼聯翼鋒丹尼爾占士在上半場與對方守將爭頂後倒地，疑失去知覺需軍醫立即入場治理。當事人賽後報平安稱無大礙，但外界仍批評傑斯讓他比賽至完場。另邊廂，克羅地亞隊錯過提早晉級兼失大將，中場莫迪歷完場前退下火線，離場時更要兩名醫護人員扶着，並證實股四頭肌受傷。皇馬下周日西甲作客馬略卡，如今或有兩名大將未能趕及披甲。

波蘭俄羅斯奏凱鎖定決賽周席位

歐國外現有4隊提早晉身明年決賽周，繼比利時隊及意大利隊，俄羅斯隊及波蘭隊昨亦落實出線。俄羅斯隊在I組踢多一人下，作客5：0大勝塞浦路斯隊。I組榜首的比利時隊作客2：0挫哈薩克隊，8戰全勝，門將泰拔高圖爾斯取得生涯第200場零失球賽事。波蘭隊在G組主場2：0擊敗北馬其頓隊後，提早兩輪晉級。意大利隊鎖定J組榜首後，將於明晨鬥榜尾的列支敦士登隊。C組方面，荷蘭隊及德國隊昨分途奏凱，同得15分續佔首兩位，前者只要下仗作客擊敗落後3分、排第3的北愛爾蘭隊，即自2014年世界盃後，再闖大賽的決賽周。

(歐國外消息)