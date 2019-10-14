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2019年10月14日星期一
世界賽煞科 跳馬得第7 石偉雄再奪奧運入場券
比拉絲再添兩金 共25牌創紀錄
英軍征保國改踢3後衛 B組烏葡H組法土齊演榜首戰
意大利輕勝出線 文帥否認屬勁旅
巴西智利分途和波 尼馬山神勇戰掛彩
王康怡ITF巡迴賽首奪標 張瑋桓伙印尼選手女雙摘冠
日本4戰全勝首闖世盃8強 將碰南非
保達斯日本站掄元 「銀箭」平法拉利王朝
體壇快訊：何詩蓓再稱霸200自
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【明報專訊】（請看附圖）
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世界賽煞科 跳馬得第7 石偉雄再奪奧運入場券
比拉絲再添兩金 共25牌創紀錄
英軍征保國改踢3後衛 B組烏葡H組法土齊演榜首戰
意大利輕勝出線 文帥否認屬勁旅
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