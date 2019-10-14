世界賽煞科 跳馬得第7 石偉雄再奪奧運入場券

昨晚上演壓軸的單項決賽，挾資格賽第3名闖關的石仔，在8人中排第6上陣。在前面4名勁敵均超水準發揮下，石仔帶着兩個難度冠絕全場的「李世光跳」登場，但在首跳塚原轉體270度後團兩周，落地時失重心需雙手撐地，僅獲13.933分。雖然石仔及時調整心態，在其後的前手翻前屈兩周轉體180度，修正資格賽時的落地瑕疵，獲得15.000高分，但兩跳平均僅14.499分，排名第7，未能突破2014年及去年的第6名成績。

俄國雙星拿哥尼及達拉勞恩繼早前全能賽後，再次包辦金、銀牌，烏克蘭隊選手華迪維路夫摘季；首名晉級的前奧運冠軍梁鶴善，則因失誤敬陪末席。

俄國雙星包辦金銀 梁鶴善敬陪末席

雖然未能以獎牌創歷史，但上屆無緣征奧運的石仔，仍將繼2012年倫敦奧運後再獲入場券。由於跳馬決賽8名選手中，其中5人已經由團體賽出線，其餘3人完賽即可獲奧運資格，包括石仔、羅馬尼亞隊38歲名將達古利斯古及越南隊選手。

石仔將在周二偕體操隊返港；而港隊早前有何詩蓓連奪100及200米自由泳奧運資格，歐鎧淳亦在100米背泳直達A標，加上兩項游泳接力賽及男、女子風帆項目，港隊現累積8張東京奧運入場券。

中國隊26年首無金 3銀2銅收官

此外，中國隊自1993年後，再次在世界賽無金牌進帳。肖若騰昨在雙槓獲「梗頸四」，而擁有單槓最高難度的林超攀，亦未能在壓軸上演的單槓決賽「開齋」，僅排第6；中國隊今屆以3銀2銅收官。