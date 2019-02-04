孤身踏破束縛 程小雅走向奧運 每周疾步140公里 為夢想「要做得比人多」

「競走？外國朋友聽到也一頭霧水，我便說是鬥快行。」談及自己苦練12年的運動時，快人快語的Jessica少費唇舌，給出一個最顯淺的解釋。雖說是演變自日常步行，但作為逾百年奧運歷史的競技項目，競走豈是如此簡單？競走對姿勢要求甚高，細微至膝蓋、腳跟，每踏一步都會被嚴謹監察，運動員走步時臀部誇張地左右扭動，正是要避免犯規，又要全速前進。聽起來甚痛苦，明明要鬥快，何不拔足狂奔？Jessica卻視限制為挑戰：「沿途很多裁判，但我要挑戰他們；不同於跑步的盡情，競走要兼顧動作，規則會成為你加速的心理障礙，的確很難，卻令我更想征服。」

踏上起步線一刻，或總靠點緣分。2007年，讀中六的Jessica在好奇心驅使下，報名參與現已停辦的大型競走賽，上網睇片自學，竟無師自通躋身頒獎台，這面銅牌亦成人生轉捩點。本來她在每周體育課之外，從不愛好運動，考慮家境和成績，或難以升上大學，但該次競步賽後，她隨本地競走會練習，憑過人天賦，一年後躍升香港排名第二，更考獲運動員獎學金。就這樣，她從運動冷感成為競走健將，也從香港「走」到美國。

屢破香港紀錄 「再難捱也值得」

美國運動風氣興盛，大學校隊更是好手如雲；Jessica帶着僅一年運動資歷赴美，2009年首戰全美大學生賽，本有望衝擊三甲，卻怯場失準僅得第10。翌年她於同一賽事爆冷封后，全憑教練賽前一席話：「他着我起跑時閉上眼睛，想像有一天會站上奧運起跑線。那是迄今最難忘的一槍，最後3圈全力爆發，衝線那刻筋疲力竭，但超越極限的感覺太美好。」

3年前爭入里約熱內盧奧運，她以49秒之差失之交臂，但競走是長途賽，恆心與鬥心缺一不可。失望過後重燃鬥志，Jessica聽從前教練建議，前年1月回流瞄準東京奧運。由兼讀兼練變為全職訓練，她每周練習里數由80公里加至140公里，雖然枯燥乏味，但僅花3個月即首達世界賽標準，上月底再挾唯一港將身分，以30名完成個人第2屆世界賽，令她感嘆再難捱也值得：「有時也想逛街，但每天練習走20多公里，根本不想再行路，只有周日放假，踏出體院空氣也格外清新。」

兩大精神成比賽座右銘

環境身分轉變，成績與日俱進，不變的卻是競走之路始終孤單。Jessica在美國校隊是競走獨苗，如今亦是體院唯一全職選手，但慶幸她是那種鎖定目標，便一往無前的勇者。兩戰世界賽，昂首邁近奧運，Jessica歸功港隊總教練莊志恆，不僅助她改善臀部發力技術，大幅提升體能，更灌輸兩大精神：「第一是more than enough，準備要做得比別人多；第二是不能志在參與，是去競爭。明年若如願出戰奧運，我將力爭前25名，絕非包尾完成便滿足。」

文：黃頴恩、圖：李紹昌