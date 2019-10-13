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2019年10月13日星期日
石偉雄世界賽劍指獎牌 勢奪奧運資格 跳馬決賽拒放鬆求完美
傑曹馬拉松破2小時 團隊破風助創人類歷史
籃網深圳賽挫湖人 勒邦占士僅取6分
英格蘭負捷克 外圍賽10年首敗
普巴「雙紅會」恐無緣復出
佐高域失一哥寶座 拿度時隔1年再登頂
美泳手藥檢失敗停賽20月 孫楊：應為此負責
體壇快訊：黃杜配德國賽4強敗陣摘銅
電視精選
明年再戰福地 力爭直闖東奧
回饋雙親丈夫 奧運後專注家庭
吳安儀邀請賽4強憾負 主場無緣爭標
傑志友賽敗陣 主帥批表現差
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【明報專訊】（請看附圖）
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