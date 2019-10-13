石偉雄世界賽劍指獎牌 勢奪奧運資格 跳馬決賽拒放鬆求完美

「石仔」早在出征德國史特加前，已表明東京奧運入場券，是今行世界賽的終極目標。他上周於男子跳馬初賽，以14.666分的平均分完成兩個「李世光跳」，挾總成績第3位闖進決賽。今屆世界賽為奧運資格賽之一，扣除已藉團體賽入圍的選手，個人項目最佳3人亦可躋身奧運舞台，根據決賽8人名單，石仔繼2012年倫敦奧運後，第二度參戰的機會，可說是十拿九穩。不過，他卻未敢放鬆：「此刻我不想談奧運入圍機會，只希望專注在決賽的表現上。」

初賽排第3 訓練中度過生日

石仔在上周四踏入28歲，教練及隊友簡單為其慶祝後，便埋首最後數天的備戰上。他表示，今晚決賽會再演初賽的兩套動作，包括去年亞運奪冠動作之一，以及今屆世界賽才首演的「李世光跳II」。兩套動作難度分均達6.0，石仔稱：「初賽時第一跳發揮正常，但第二跳是首次在比賽用上，有少少瑕疵。不過，這幾天訓練忙於修正動作，進展很順利，現時狀態亦不俗，希望決賽可以保持第一跳，再改善第二跳水準，保持平常心應戰。」

俄國好手達拉勞恩勢成攔路虎

石仔自2007年以15歲之齡首戰這項頂級賽，最佳成績是去年及2014年的第6名。衛冕的朝鮮隊名將李世光，本是奪金大熱，但他意外於初賽出局。俄羅斯隊雙星拿哥尼及達拉勞恩，昨晨於全能賽包辦金、銀牌，達拉勞恩在跳馬初賽領前石仔0.050分，總成績居次，拿哥尼則以14.333分排第7位，韓國隊的梁鶴善則以首名晉級，三子都將是石仔爭牌勁敵。