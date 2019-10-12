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2019年10月12日星期六
英雄輝收火 憶初心傳承港足 東亞運摘金十年 再建信心迎第二春
而立之年成家立室 感激未婚妻默默支持
球迷變摯友 讚偶像毅力依然
港足2球敗走伊拉克 麥柏倫：若對攻會像柬埔寨吞14蛋
拉莫斯勢破狂牛上陣紀錄 領軍征挪威 豪言歐國外10戰全勝
荷蘭末段入3球 反勝北愛壓德國登頂
比利時派9蛋 率先出線決賽周
尼馬百戰 巴西打和塞內加爾
利安納演地標 快艇季前賽不敵金塊
颱風海貝思襲日本 F1排位賽延至明日舉行
比拉絲第16次稱霸世界賽
體壇快訊：黃杜配德國賽穩奪牌
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【明報專訊】（請看附圖）
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