拉莫斯勢破狂牛上陣紀錄 領軍征挪威 豪言歐國外10戰全勝

挪威vs.西班牙 有線603/604台 明晨02：45直播

西班牙隊上月大勝包尾的法羅群島隊，取得歐國外主場6連勝得18分，拋離次席瑞典隊7分，沙治奧拉莫斯則追平前隊友門將卡斯拿斯的167場上陣紀錄，故明晨若列陣，便可成為上陣最多的「狂牛」球員。

若他多上陣17次，更可追平世界紀錄保持者埃及名宿阿密特哈辛的184次，這名33歲的皇家馬德里隊長說：「我們會爭取以首名出線，將盡可能10場外圍賽全勝。」事實是若同組尾二馬爾他隊同日主場勝瑞典隊，而第3的羅馬尼亞隊作客不勝法羅群島隊，西班牙隊便可提早出線。

欲踢至40歲披甲200次

拉莫斯於2005年首次代表西班牙出賽，2016年取代卡斯拿斯任隊長，除獲西班牙隊前帥迪保斯基、盧柏迪古、希亞路及安歷基稱讚外，現教練羅拔摩蘭奴亦說：「他想踢至40歲，他將會成功，因他每一個範疇都表現精彩。」透露可在國際賽上陣200場的拉莫斯，曾贏得2010年世界盃、2008和12年歐洲國家盃，迄今入21球，但近年在他領軍下，西班牙隊在這兩項大賽初階段便出局，而其西甲領牌173張，當中19次領紅的紀錄更為人詬病。

挪威夏蘭特缺陣 奧迪加特孭飛

西班牙隊自去年11月至今錄得7連勝，此役召入前鋒謝拉特摩蘭奴、後衛柏奧托利斯及守將利古朗3名新丁，但挪威隊近10仗只曾僅負西班牙隊，並有19歲新星前鋒艾寧夏蘭特臀部受傷避戰，勢由20歲的馬田奧迪加特領兵。