港足2球敗走伊拉克 麥柏倫：若對攻會像柬埔寨吞14蛋

葉鴻輝上半場救出12碼

港足昨仗遠征沿用4-5-1陣式，屯兵後場靜待反擊，重返港隊的徐德帥任右中場，艾力士任單箭頭。開賽僅8分鐘，左閘丹尼在禁區犯規輸12碼，葉鴻輝「捉到路」飛身撲出。戰至39分鐘，12碼宴客的主隊前鋒穆罕納德阿里將功補過迎頂破網，港足半場落後0：1。79分鐘，丹尼在禁區再犯天條，葉鴻輝今次欲救無從。港足完場前有後備入替的辛祖轉身妙射，被主隊門將僅撲出，終負0：2。伊朗隊主場14：0大炒柬埔寨隊，兩戰全勝升榜首。

就踢法保守的批評，港足主帥麥柏倫賽後坦言，兩隊水平存明顯差距，港隊難以對攻，「對攻的下場會像柬埔寨隊，以0：14大敗予伊朗隊。伊拉克隊踢出國際賽節奏，港足只踢出香港的節奏」。港足今屆世盃外仍未響勝鼓，麥柏倫稱，在他第4仗領軍下球隊正加強防守，並指循這改善步伐，相信兩年內的港足會變得難以應付。港足昨午登機到多哈再轉機，預計今午抵港，下周輪空未有世盃外及比賽。