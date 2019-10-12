英雄輝收火 憶初心傳承港足 東亞運摘金十年 再建信心迎第二春

文：余瑋

圖：李紹昌

訪問葉鴻輝的地點，選擇在他的「成名地」香港大球場。2009年12月12日，港足在這裏贏得東亞運金牌，當時僅19歲的葉鴻輝發揮神勇，自此被球迷封為「英雄輝」，站穩港足一號門將席位。由2010年2月11日至昨日的世界盃外圍賽，葉鴻輝9年來參與72場國際A級賽，超越李志豪成港足上陣次數最多球員，紀錄在未來一段時間會繼續改寫。

學懂留放 爬出低谷靠自己

要說葉鴻輝的代表作，很多球迷可能立即想起，2015年世盃外的兩場「港中大戰」，不過對當事人來說，最難忘反而是大港腳的「地標戰」，在東亞錦決賽周0：3負東道主日本隊，甚至仍記得對手陣中，有哪些球星及怎樣失球：「每個人的第一次，尤其是男人，總會深刻點。」代表港足近10年，葉鴻輝說，個人紀錄屬其次，最重要是香港足球未來發展：「門將踢到40歲也不成問題，但相信我到時已退下來，即使仍可多踢2、3年，但寧願多讓後輩累積經驗，培養港足未來7年的正選門將。」

昔日霸氣十足，葉鴻輝承認近年已「收火」：「以前我會成日鬧隊友，年輕漸大，看化了，知道不是每個球員都接受這一套，便嘗試改為鼓勵隊友改善，但這並非代表無火，或者是學會了留放吧。」過去一年，阿輝先後卸任球會及港足隊長一職，心態確輕鬆不少，然而近兩季，他效力的東方龍獅「四大皆空」，使心理狀態陷低谷：「落敗多了，不多不少都會影響門將的信心，令我懷疑自己的能力，這是我過去職業生涯從未出現過，要靠自己克服，重建信心。」

回望香港足球近10年發展，葉鴻輝認為要由青訓做起，但不能2、3年無成績，又轉另一踢法，「成績可能至少要5年建立、10年才見成效，青年球員要穩定才會成長。」他認為，香港球員缺身形及速度優勢，比賽節奏偏慢，踢法宜「傳球+入楔」，「青年球員普遍踢得聰明，很多都懂得看準空間入楔射門。」

聞U18違規風波 籲小將珍惜機會

山度士、李健和等名將過後，港足近年欠缺球星。葉鴻輝認為，除了講求時機一戰成名，更重要是獨當一面，「現時的青年球員能力平均，變相難令人留下印象。相反和哥（李健和）的傳中，是他不斷鍛煉得來。青年球員要清楚自己強項，現在有些球員經常暴露缺點，速度不快常盤球、不擅傳卻常傳球，多犯錯信心差，自然影響上陣機會。」港足U18上月在泰國集訓被揭違法飲酒，身為港足老大哥，葉鴻輝寄語後輩珍惜機會：「不是每人都可做到喜歡的職業，他們需向外界證明，有能力及責任代表港隊。」

葉鴻輝經常強調，比賽唯一可控制的就是態度，要向球迷展示拚搏精神。近月香港社會局勢動盪，惟上月世盃外主場對伊朗隊，仍有逾1.3萬人入場，對此阿輝稱：「社會很多人和球迷都很想快樂，遺憾我們首兩仗1和1負（連同昨仗1和2負），希望可盡快將快樂帶給大家。」

（港足人語）