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2019年10月11日星期五
三獅歐國盃求連勝出線 外圍賽作客捷克 車路士3新星爭正選
基拿比傳射居功 德國友賽遭阿根廷逼和
國足7蛋贈關島 世盃外A組兩戰全勝
李慧詩領銜港單車隊 下月主場強陣戰世盃
黃杜配德國乒賽晉8強
大坂棄美籍為日本征奧
體壇快訊：吳安儀邀請賽主場響頭炮
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【明報專訊】（請看附圖）
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三獅歐國盃求連勝出線 外圍賽作客捷克 車路士3新星爭正選
基拿比傳射居功 德國友賽遭阿根廷逼和
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