體壇快訊：吳安儀邀請賽主場響頭炮

港羽小將世青賽齊報捷

香港羽毛球小將昨在俄羅斯續戰世青賽，其中高誠熙伙楊霈霖以直落兩局，爆冷淘汰位列8號種子的英格蘭隊組合；隊友呂俊瑋伙梁詩樂亦以兩局掃走丹麥隊球手，齊齊躋身混雙8強，若再闖關即穩袋獎牌。

足總宣布97場賽事延期

香港足總昨公布，昨日至下周日舉行的甲、乙及丙組、女子、青少年及五人聯賽將會延期，以免球迷及家長因各球場附近交通受到影響，補賽安排再作公布，4天涉及多達97場賽事。

巴塞迪比利被追罰停賽兩場

巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利，上周於球隊大勝西維爾4：0一仗中，完場前被指向球證出言不遜，被逐離場。西甲賽會昨罰這名22歲法籍新星停賽兩場，意味他將錯過下周六作客伊巴，以及月底主場鬥皇家馬德里的打吡戰。

澳職開鑼 科拿後日領獅吼首擊

新季澳職今午揭幕，由今年5月第四度稱霸季後賽的FC悉尼，率先作客季後賽4強止步的阿德萊德聯。不過今季焦點落在布里斯班獅吼之上，皆因球隊由利物浦名宿科拿（圖）接手任領隊；獅吼將在下周日作客珀斯光輝。