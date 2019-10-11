三獅歐國盃求連勝出線 外圍賽作客捷克 車路士3新星爭正選

捷克vs.英格蘭 有線602/662台 明晨02：45直播

英格蘭隊於歐國外A組4戰全勝居首，較次席多踢一場的捷克隊多3分，今仗兩強對碰，英軍續由首循環主場對捷克隊連中三元的史達寧領銜，同時是多名新紮國腳爭上位的時機。中場迪利阿里及連格因傷落選，李斯特城中場占士麥迪臣亦因病退隊，下周一未能出征作客保加利亞隊。餘下的大軍中，車路士成大戶佔4人，包括譚美阿巴謙、首召的湯姆利，以及有機會「擔正」的美臣蒙特，三子年僅20至22歲。阿巴謙今季英超暫以8球與曼城的阿古路並列射手榜首位，他在英國出生，父親是尼日利亞人，上月有傳他考慮改為「超霸鷹」出賽，但三獅領隊修夫基未有忽視這名22歲前鋒，立即將他與同時擁有加拿大及英格蘭國籍的湯姆利，一同納入大軍。

阿巴謙湯姆利首獲徵召

對於近來歐洲賽接連發生種族歧視事件，歐洲足協近日發表應對措施，球證收到隊長投訴後可將比賽暫停，並向球迷發警告。擁有多名黑人球員的英格蘭隊賽前表明，若在比賽時再遇種族歧視，全隊將直接離場抗議。季初多次受種族歧視的阿巴謙也稱：「對抗種族歧視並非個人的事，而是全隊一同面對。」據報今仗場內會有3名「臥底球迷」，監測及報告情况。

基沙文領殘陣法國征冰島

另邊廂，法國隊早前有主力前鋒基利安麥巴比因腿筋傷患退隊，無緣明晨於H組作客冰島隊，但續有基沙文及基奧特等鋒將坐鎮。B組的葡萄牙隊則在主場鬥盧森堡隊，若然獲勝，將與榜首的烏克蘭隊縮窄至只差兩分。

（國際賽消息）